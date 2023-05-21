Губернатор Севастополя назвал условия для приезда главы разведки Украины

«Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе», — заявил Развожаев. Он считает, что знакомые с историей города-героя люди прекрасно понимают — уничтожить жителей Севастополя «не получалось ни у кого и никогда».