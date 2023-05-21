Губернатор Севастополя назвал условия для приезда главы разведки Украины
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сможет приехать в Севастополь, если Москва одержит победу в борьбе с Киевом, а в Севастополе состоится трибунал над «укронацистами». Такое заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.
Ранее Кирилл Буданов в интервью пообещал, что обязательно посетит свой родной город Севастополь после победы Киева. Жителей Крыма он при этом назвал людьми с «видоизмененной психикой», которых нужно привлечь к «справедливой ответственности». По его словам, определенные лица смогут расплатиться за свои поступки только «физическим уничтожением».
«Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе», — заявил Развожаев. Он считает, что знакомые с историей города-героя люди прекрасно понимают — уничтожить жителей Севастополя «не получалось ни у кого и никогда».
Ранее слова Буданов также прокомментировала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Она назвала его «военным преступником», которого в лучшем случае ждет военный трибунал, а в худшем — ликвидация.