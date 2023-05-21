Иностранным судам, замеченным в незаконном промысле, запретят заходить в морские порты РФ

Порядок направления Росрыболовством списка таких транспортных средств установлен постановлением Правительства от 06.04.2023 N 553. Документ вступает в силу 21 мая.
Ранее Россия ратифицировала Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла.
Документ устанавливает возможность отказа иностранным судам в заходе в морской порт, если они были заняты в незаконном промысле, в частности, включены в список судов, занятых незаконным промыслом.
Сам список будет составлять Росрыболовство. Его направят капитанам морских портов, которые и принимают решение о запрете захода иностранного судна в порт.
Как следует из текста постановления, список составляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Федерального агентства по рыболовству.
Заходить в российские порты нарушителям разрешат только в случае бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие.
Соглашение также предусматривается запрет на оказание услуг в морском порту владельцам судов, включенных в список нарушителей, за исключением услуг, имеющих существенное значение для безопасности или здоровья экипажа или судна, а также услуг по утилизации транспортного средства.