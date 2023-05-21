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2 часа назад

Иностранным судам, замеченным в незаконном промысле, запретят заходить в морские порты РФ

Парламентская газетаиещё 1

Порядок направления Росрыболовством списка таких транспортных средств установлен постановлением Правительства от 06.04.2023 N 553. Документ вступает в силу 21 мая.

Иностранным судам, замеченным в незаконном промысле, запретят заходить в морские порты РФ
Фото: © pixabay.com © pixabay.com

Ранее Россия ратифицировала Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла.

Документ устанавливает возможность отказа иностранным судам в заходе в морской порт, если они были заняты в незаконном промысле, в частности, включены в список судов, занятых незаконным промыслом.

Сам список будет составлять Росрыболовство. Его направят капитанам морских портов, которые и принимают решение о запрете захода иностранного судна в порт.

Как следует из текста постановления, список составляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Федерального агентства по рыболовству.

Заходить в российские порты нарушителям разрешат только в случае бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие.

Соглашение также предусматривается запрет на оказание услуг в морском порту владельцам судов, включенных в список нарушителей, за исключением услуг, имеющих существенное значение для безопасности или здоровья экипажа или судна, а также услуг по утилизации транспортного средства.

Политика,Росрыболовство,
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