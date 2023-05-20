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Губернатор Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложными сообщения о том, что на военном аэродроме в городе произошел взрыв.

Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе
© РИА Новости

Украинские Telegram-каналы распространили сообщения, что в Крыму, близ Севастополя, «произошел взрыв на аэродроме».

«Укропаблики опять разгоняют ложь. <...> Никакого взрыва, конечно, не было», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский Центр информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО) «свято блюдет принцип: «Взрыва может и не быть, но придумать о нем ты что-то, но обязан».

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Развожаев подчеркнул, что в минувшие сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения о контрнаступлении Вооруженных сил Украины являются «самой большой дезинформацией».

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