Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложными сообщения о том, что на военном аэродроме в городе произошел взрыв.

Украинские Telegram-каналы распространили сообщения, что в Крыму, близ Севастополя, «произошел взрыв на аэродроме».

«Укропаблики опять разгоняют ложь. <...> Никакого взрыва, конечно, не было», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский Центр информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО) «свято блюдет принцип: «Взрыва может и не быть, но придумать о нем ты что-то, но обязан».

Развожаев подчеркнул, что в минувшие сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен Великой Отечественной войны.