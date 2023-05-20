Губернатор Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложными сообщения о том, что на военном аэродроме в городе произошел взрыв.
Украинские Telegram-каналы распространили сообщения, что в Крыму, близ Севастополя, «произошел взрыв на аэродроме».
«Укропаблики опять разгоняют ложь. <...> Никакого взрыва, конечно, не было», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, украинский Центр информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО) «свято блюдет принцип: «Взрыва может и не быть, но придумать о нем ты что-то, но обязан».
Развожаев подчеркнул, что в минувшие сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения о контрнаступлении Вооруженных сил Украины являются «самой большой дезинформацией».