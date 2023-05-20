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Лавров заявил, что решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание России и Китая

Решения, принятые на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме, нацелены на двойное сдерживание России и Китая.

Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Лидеры G7 за день до окончания саммита в Хиросиме приняли итоговое коммюнике

"Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите "семерки" и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики", - сказал он.

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