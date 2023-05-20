Россия потребует от ЕС и Литвы обеспечить транзит товаров в Калининград

Россия потребует от лидеров стран Евросоюза и Литвы обеспечить транзит в Калининград в рамках заключенных ранее договоренностей, рассказал в интервью News.ru замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Грушко напомнил, что ЕС и Литва заключили с Москвой ряд договоров, в которых оговорен порядок транзита товаров через территорию прибалтийской республики.

Замминистра отметил, что ведомство продолжает активно работать с Брюсселем и Вильнюсом с тем, чтобы решить вопрос о беспрепятственных поставках товаров.