МИД РФ потребует от ЕС и Литвы обеспечить транзит товаров в Калининград
Российские власти будут добиваться обеспечения Калининграда товарными транзитами, заявил NEWS.ru Александр Грушко, замминистра иностранных дел РФ. Представитель диведомства настаивает, что страны Евросоюза обязаны выполнять соглашения, ранее заключенные с Россией, в том числе это касается и Литвы.
Мы продолжаем настойчиво работать с Евросоюзом и литовскими властями в целях жизнеобеспечения безопасности Калининградской области. В свое время Евросоюз брал обязательства в этой сфере и они должны быть выполнены не только самим Брюсселем, под которым мы понимаем Европейскую комиссию, но и всеми государствами-членами. И мы будем настойчиво добиваться устранения всех препятствий для оборота грузов между Российской Федерацией и Калининградской областью, — заявил Грушко.
Он отметил, что ранее удалось запустить железнодорожный транзит, но этого недостаточно для полноценного логистического разрешения вопроса.
Власти Литвы недавно запросили у Брюсселя исключительное право для себя принимать решение о введении дополнительных ограничений на транзит в Калининград без согласования с Еврокомиссией. Об этой проблеме на совещании по обеспечению национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа в Сыктывкаре говорил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Надеемся, что у еврочиновников хватит разума им этого не согласовывать. Ну, даже если это произойдет, во-первых, у нашей страны есть чем решить эту проблему, обойдя ее по морю, — заявлял Алиханов.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал КНР осудить действия Москвы, прежде чем становиться модератором переговоров между Украиной и Россией. По его словам, Китай должен четко выступить против проведения специальной военной операции.