МИД РФ потребует от ЕС и Литвы обеспечить транзит товаров в Калининград

Мы продолжаем настойчиво работать с Евросоюзом и литовскими властями в целях жизнеобеспечения безопасности Калининградской области. В свое время Евросоюз брал обязательства в этой сфере и они должны быть выполнены не только самим Брюсселем, под которым мы понимаем Европейскую комиссию, но и всеми государствами-членами. И мы будем настойчиво добиваться устранения всех препятствий для оборота грузов между Российской Федерацией и Калининградской областью, — заявил Грушко.