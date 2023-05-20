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МИД РФ потребует от ЕС и Литвы обеспечить транзит товаров в Калининград

Российские власти будут добиваться обеспечения Калининграда товарными транзитами, заявил NEWS.ru Александр Грушко, замминистра иностранных дел РФ. Представитель диведомства настаивает, что страны Евросоюза обязаны выполнять соглашения, ранее заключенные с Россией, в том числе это касается и Литвы.

МИД РФ потребует от ЕС и Литвы обеспечить транзит товаров в Калининград
© News.ru

Мы продолжаем настойчиво работать с Евросоюзом и литовскими властями в целях жизнеобеспечения безопасности Калининградской области. В свое время Евросоюз брал обязательства в этой сфере и они должны быть выполнены не только самим Брюсселем, под которым мы понимаем Европейскую комиссию, но и всеми государствами-членами. И мы будем настойчиво добиваться устранения всех препятствий для оборота грузов между Российской Федерацией и Калининградской областью, — заявил Грушко.

Он отметил, что ранее удалось запустить железнодорожный транзит, но этого недостаточно для полноценного логистического разрешения вопроса.

Власти Литвы недавно запросили у Брюсселя исключительное право для себя принимать решение о введении дополнительных ограничений на транзит в Калининград без согласования с Еврокомиссией. Об этой проблеме на совещании по обеспечению национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа в Сыктывкаре говорил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Надеемся, что у еврочиновников хватит разума им этого не согласовывать. Ну, даже если это произойдет, во-первых, у нашей страны есть чем решить эту проблему, обойдя ее по морю, — заявлял Алиханов.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал КНР осудить действия Москвы, прежде чем становиться модератором переговоров между Украиной и Россией. По его словам, Китай должен четко выступить против проведения специальной военной операции.

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