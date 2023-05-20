Сенатор Пушков оценил призыв Киссинджера по включению Украины в НАТО

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал пространном интервью бывшего госсекретаря и советника президента США по национальной безопасности Генри Киссинджера , в котором он предложил принять Украину в НАТО . В своем Telegram-канале он отметил, что американский политик пытается анализировать текущий перелом в мировой политики со схемами, пригодными лишь для прошлого века.

«Киссинджер — пленник концепции вечной схватки великих держав. Он признает вызов со стороны Китая, но исходит из неизменности лидирующей роли США <…> Киссинджер также проводит мысль о «неестественном альянсе» между Китаем и Россией, ссылаясь на исторические трения и конфликты между двумя странами. Однако в современных условиях российско-китайский альянс куда более логичен, чем «американо-китайская Антанта», — написал Пушков.

Как указал сенатор, в последнее время США стали общим противником для Китая и России, а вот основы для сближения Вашингтона и Пекина просто не существует. Он также добавил, что у КНР, напротив, есть фундаментальные причины для противостояния американской стороне »