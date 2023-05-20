В МИД РФ отреагировали на заявления США о поставках F-16 Киеву

"Безусловно, это [заявления США об условиях поставок F-16 Киеву] имитация какого-то правового поведения, никакого права, международного права или следований внутреннему законодательству тут, конечно, нет, как нет и никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления, потому что они изначально ложны, они изначально вводят в заблуждение", - сказала она в субботу в эфире телеканала "Звезда", комментируя заявления помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон поставит Киеву истребители F-16 при условии дальнейшего их неприменения украинской стороной по территории России.