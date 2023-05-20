Кадыров назвал неожиданный инструмент наказания для G7

«Приняли полнообъемный пакет санкций СКФО против враждебных стран G7. Ограничения не коснулись только одного Зеленского. Эта никчемная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаем странам G7 в качестве меры экономического обременения», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.