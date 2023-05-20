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Кадыров: Зеленский является «санкционным инструментом наказания» для G7

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что президент Украины Владимир Зеленский является «санкционным инструментом наказаний» для стран «Большой семерки». По его словам, главы Северно-Кавказского федерального округа (СКФО) приняли свой пакет санкций против G7, куда Зеленский не попал.

Кадыров назвал неожиданный инструмент наказания для G7
© РИА Новости

«Приняли полнообъемный пакет санкций СКФО против враждебных стран G7. Ограничения не коснулись только одного Зеленского. Эта никчемная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаем странам G7 в качестве меры экономического обременения», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» отказались от любых вариантов по началу переговоров с Украиной. При этом издание Corriere della Sera подчеркивало, что «Большая семерка» продолжит оказывать поддержку Владимиру Зеленскому, принимая во внимание только его план дальнейшего разрешения конфликта с Россией.

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