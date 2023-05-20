Захарова пристыдила грузинских политиков за критику восстановления авиасообщения с РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на негативную реакцию некоторых грузинских политиков на решение Москвы о восстановлении авиасообщения с Тбилиси. В своем Telegram-канале она отметила, что ситуация вокруг полетов показала их отношение к своим гражданам.
«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах. Значит, ты никогда не помогал людям с грудными детьми, тяжело больным и попавшим в беду добраться домой. Значит, ты никогда не слышал в трубку телефона плачущего взрослого мужчину, которому нужно перевезти для похорон в Тбилиси тело своей матери. Значит, ты никогда не разговаривал с отцом, который собирал деньги на билет ребенку, чтобы тот увидел своих родственников в Грузии», — написала Захарова.
Как указала представитель МИД России, критики возобновления прямых рейсов из Грузии вряд ли прошли через подобное, в противном случае они бы «постыдились участвовать в этом бесновании». Она также добавила, что данный вопрос не касается политической позиции.
«Поверьте, если бы хоть раз кто-то из ныне кричащих прошел через что-то подобное, они бы постыдились сейчас участвовать в этом бесновании. Эта история — индикатор наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах», — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежеланным прибывший из Москвы в Тбилиси рейс российской авиакомпании «Азимут».