Захарова пристыдила грузинских политиков за критику восстановления авиасообщения с РФ

«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах. Значит, ты никогда не помогал людям с грудными детьми, тяжело больным и попавшим в беду добраться домой. Значит, ты никогда не слышал в трубку телефона плачущего взрослого мужчину, которому нужно перевезти для похорон в Тбилиси тело своей матери. Значит, ты никогда не разговаривал с отцом, который собирал деньги на билет ребенку, чтобы тот увидел своих родственников в Грузии», — написала Захарова.