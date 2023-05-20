Токаев посетит Россию после визита в Китай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет 25 мая в Москве. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

22 мая Токаев проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом. В этот же день состоятся переговоры Токаева с президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит Казахстан с государственным визитом.

Ранее Токаев посетил с государственным визитом Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Также Токаев принял участие в первом Саммите «Центральная Азия – Китай», открыл генеральное консульство Казахстана в Сиане.