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Токаев посетит Россию после визита в Китай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет 25 мая в Москве. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Токаев посетит Россию после визита в Китай
© РИА Новости

22 мая Токаев проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом. В этот же день состоятся переговоры Токаева с президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит Казахстан с государственным визитом.

Ранее Токаев посетил с государственным визитом Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Также Токаев принял участие в первом Саммите «Центральная Азия – Китай», открыл генеральное консульство Казахстана в Сиане.

Во время визита в Китай Токаев и Си Цзиньпин подписали соглашение об отмене визового режима между странами. Также в ходе государственного визита Токаева в Китай сторонам удалось подписать свыше 20 документов.

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