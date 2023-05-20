Пушков объяснил, как арабские страны унизили Вашингтон

Приглашение сирийского президента Башара Асада на саммит Лиги арабских государств показало, что для стран региона позиция американских властей относительно Дамаска «не указ», сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Белый дом не собирается менять отношение к Сирии и ее лидеру, однако это случай, когда мнение Соединенных Штатов остается при них и имеет «не слишком много веса за пределами западного мира». Как отметил парламентарий, Саудовская Аравия, которая ранее была злейшим врагом Асада, принимает его в Эр-Рияде в рамках саммита ЛАГ.

Это случилось вопреки позиции администрации президента США Джо Байдена. При этом арабские страны показали, что способны самостоятельно решить данный вопрос, а Америка здесь не указ.