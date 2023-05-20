Постпредство в ОЗХО: Друзья Киева упрекнули Россию в дезинформации
На обзорной конференции по Конвенции о запрещении химического оружия слышались обвинения от союзников Киева в адрес Москвы в дезинформации об Украине, что является частью информационной кампании по покрывительству преступлений украинского режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ОЗХО Александра Шульгина.
По его словам, в этот раз, как и на проходивших ранее мероприятиях данной организации, в адрес РФ звучали упрёки в дезинформационной кампании против «Украины и других». Они звучали из уст тех, кто принадлежит или ассоциирует себя с евро-атлантическим блоком стран. Данные «друзья Украины» говорили о том, что предупреждения Министерства обороны России о химических диверсиях являются недостоверными, при этом «не утруждая себя тем, чтобы эти сообщения доказательно опровергнуть».
Шульгин отметил, что это является частью целенаправленной информационной кампании, цель которой заключается, в том числе, в покрывательстве преступлений украинского режима. Как указал постпред, российские власти и впредь будут информировать государства-участники КЗХО и Технического секретариата ОЗХО «о человеконенавистнических планах украинских националистов и их покровителей».
Пятая сессия конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия состоялась 15-19 мая. Она прошла в Гааге.