На обзорной конференции по Конвенции о запрещении химического оружия слышались обвинения от союзников Киева в адрес Москвы в дезинформации об Украине , что является частью информационной кампании по покрывительству преступлений украинского режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ОЗХО Александра Шульгина .

По его словам, в этот раз, как и на проходивших ранее мероприятиях данной организации, в адрес РФ звучали упрёки в дезинформационной кампании против «Украины и других». Они звучали из уст тех, кто принадлежит или ассоциирует себя с евро-атлантическим блоком стран. Данные «друзья Украины» говорили о том, что предупреждения Министерства обороны России о химических диверсиях являются недостоверными, при этом «не утруждая себя тем, чтобы эти сообщения доказательно опровергнуть».