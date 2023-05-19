Захарова назвала самую большую ошибку Шольца

«Его ошибка не в том, что он не верит, думает по-другому. Каждый человек свободен в своих взглядах... Но нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию», — цитирует её РИА Новости.