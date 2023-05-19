Постпред России осудил отсутствие реакции ОЗХО на данные о провокациях Киева

«Российская Федерация еще с декабря 2021 года предупреждала о приготовлениях к химическим провокациям на Украине со стороны украинских военизированных формирований, в том числе с участием спецслужб западных государств, приводила факты об использовании режимом Зеленского химически опасных объектов в провокационных и террористических целях», – заявил Шульгин по итогам пятой сессии конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге.