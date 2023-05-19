Постпред России осудил отсутствие реакции ОЗХО на данные о провокациях Киева
Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что организация проигнорировала предоставленные российской стороной данные о готовящихся провокациях с применением химического оружия со стороны Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Российская Федерация еще с декабря 2021 года предупреждала о приготовлениях к химическим провокациям на Украине со стороны украинских военизированных формирований, в том числе с участием спецслужб западных государств, приводила факты об использовании режимом Зеленского химически опасных объектов в провокационных и террористических целях», – заявил Шульгин по итогам пятой сессии конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге.
«Вместе с тем должной реакции на наши данные об этих приготовлениях от ОЗХО так и не последовало», – добавил постпред.
Шульгин также отметил, что доказательством готовящихся провокаций является диверсия на заводе «Сумыхимпром» в городе Сумы, а также диверсия на северодонецком химкомбинате «Азот».
Ранее Шульгин заявил, что США не смогли представить Россию и Сирию изгоями на конференции ОЗХО.