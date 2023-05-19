Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка Украине британских боеприпасов с обедненным ураном «сыграло злую шутку» с Европой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы неоднократно предупреждали о недопустимости поставки украинскому режиму боеприпасов с обедненным ураном. Сегодня мы видим, что это всё бумерангом возвращается в европейские страны, которые анонсировали и продвигали помощь террористическому режиму, засевшему на Украине. Желание британцев как можно сильнее навредить Российской Федерации сыграло злую шутку с Украиной и европейскими странами», – заявил Шеремет.

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Такими словами депутат прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что из-за применения Украиной британских боеприпасов с обедненным ураном на Европу двигается радиоактивное облако, а в Польше «уже зафиксирован рост радиации». Шеремет также добавил, что таким образом Киев превращает Украину в радиоактивную зону отчуждения, непригодную для жизни.

«Самое страшное, что украинские власти врут своим же жителям, говоря, что все хорошо и спокойно. Они своим враньем убивают тех жителей, которые находятся в неведении», – добавил он.

Боеприпасы с обедненным ураном являются стандартным вооружением армии Великобритании. Они не признаны химическим или ядерным оружием, и их применение никак не регулируется и не запрещено. Кроме того, на данный момент нет ни единого задокументированного случая заболевания раком из-за использования снарядов с обедненным ураном.

Это подтверждается исследованием специальной рабочей группы Королевского научного общества – согласно полученным данным, риски от использования обедненного урана в оружии крайне незначительны. Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также подчеркнул, что снаряды с обедненным ураном не представляют радиологической опасности.