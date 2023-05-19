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Россия в качестве ответной меры закрывает въезд в страну для 500 граждан США

Москва в ответ на санкции США закрыла въезд в Россию для 500 американцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

Россия закрыла въезд для 500 граждан США
© ТАСС

"В ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции, которые призваны по замыслу Вашингтона нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев", - сообщили в МИД.

В дипведомстве указали, что в санкционном списке Москвы оказались не только "знаковые фигуры, включая бывшего президента США Барака Обаму", но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники, а также "главы компаний ВПК, поставляющих вооружения режиму в Киеве".

В министерстве отметили, что Соединенным Штатам пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции.

"Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан", - говорится в сообщении.

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