Россия закрыла въезд для 500 граждан США

Москва в ответ на санкции США закрыла въезд в Россию для 500 американцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"В ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции, которые призваны по замыслу Вашингтона нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев", - сообщили в МИД.

В дипведомстве указали, что в санкционном списке Москвы оказались не только "знаковые фигуры, включая бывшего президента США Барака Обаму", но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники, а также "главы компаний ВПК, поставляющих вооружения режиму в Киеве".

В министерстве отметили, что Соединенным Штатам пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции.