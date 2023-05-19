Обаме запретили въезд в Россию

Бывшего президента США Барака Обаму внесли в стоп-лист для визитов в Россию . Об этом сообщает журнал «Международная жизнь» со ссылкой на источник.

«По данным из информированного источника, имеющимся у нас в распоряжении, в стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», — говорится в тексте.

Там также напомнили, что в мае 2022 года МИД РФ опубликовал национальный стоп-лист из 963 граждан США. Им всем запрещен въезд в РФ.