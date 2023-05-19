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Обаме запретили въезд в Россию

Бывшего президента США Барака Обаму внесли в стоп-лист для визитов в Россию. Об этом сообщает журнал «Международная жизнь» со ссылкой на источник.

Обаме запретили въезд в Россию
© globallookpress.com

«По данным из информированного источника, имеющимся у нас в распоряжении, в стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», — говорится в тексте.

Журнал отметил, что данная мера является ответом на антироссийские санкции.

Там также напомнили, что в мае 2022 года МИД РФ опубликовал национальный стоп-лист из 963 граждан США. Им всем запрещен въезд в РФ.

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