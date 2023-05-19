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Эрдоган отказался вводить санкции против России

Анкара не намерена вводить какие-либо ограничительные меры в отношении России по примеру западных стран. Об этом в интервью CNN заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган отказался вводить санкции против России
© globallookpress.com

«У нас нет никаких проблем в отношениях с Россией, и мы не находимся в положении, когда нам нужно было бы вводить санкции в отношении РФ по примеру Запада», — сказал он.

Эрдоган отметил, что Турция является «сильным государством, имеющим позитивные отношения с Москвой». По его словам, РФ и Турция нуждаются друг в друге «во всех возможных областях».

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