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В G7 призвали Россию вернуться к ДСНВ

Страны Группы семи (G7) выразили сожаление в связи с решением России приостановить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и призвали вернуться к этому соглашению. Об этом говорится в принятом в пятницу на саммите "семерки" в Хиросиме совместном заявлении по ядерному разоружению.

В G7 призвали Россию вернуться к ДСНВ
© РИА Новости

"Мы глубоко сожалеем о решении России подорвать ДСНВ и призываем Россию вернуться к полному выполнению договора", - отмечается в документе под названием "Хиросимское видение ядерного разоружения".

Вместе с тем лидеры "семерки" выразили озабоченность по поводу "наращивания Китаем своего ядерного арсенала без прозрачности и конструктивного диалога".

В США уверены, что РФ продолжает соблюдать ДСНВ

Президент России Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 21 февраля о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ.

В этом же послании президент РФ поставил Минобороны и Росатому задачу возобновить в случае необходимости в России ядерные испытания. Они "должны подготовиться к проведению ядерных испытаний при необходимости, но первой Россия их проводить не будет".

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