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Канада ввела новые антироссийские санкции, в том числе против Генпрокуратуры и ОНФ

Канада ввела новые антироссийские санкции, в том числе против Генпрокуратуры России и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Канада ввела новые антироссийские санкции
© РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канадское правительство.

Также рестрикции введены в отношении уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, ряда депутатов Госдумы и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что более 200 физических и юридических лиц, а также морской и воздушный транспорт подпали под новые антироссийские санкции со стороны США.

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