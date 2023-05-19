Канада ввела новые антироссийские санкции, в том числе против Генпрокуратуры России и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канадское правительство.

Также рестрикции введены в отношении уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, ряда депутатов Госдумы и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.