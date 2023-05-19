МИД России предупредил россиян о дискриминации в Молдавии

МИД России порекомендовал россиянам учитывать риски при планировании поездок в Молдавию . На сайте дипведомства отмечается, что заявление опубликовано в связи с участившимися случаями дискриминационного отношения к гражданам РФ.

В последнее время участились случаи дискриминационного отношения молдавских властей к российским гражданам, въезжающим в Республику Молдова. По прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре дополнительного досмотра. В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова, — говорится в сообщении.