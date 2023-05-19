Путин счел тщетными попытки разобщить русский и финно-угорские народы

Российский президент Владимир Путин заявил, что попытки разобщить русский и финно-угорские народы обречены на провал.

Об этом он сказал в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Как заявил представитель Ассоциации финно-угорских народов России Пётр Тутаев, Соединённые Штаты и их союзники говорят о планах расчленения российского государства, в том числе с использованием национального фактора.

«Что касается разобщения русского и финно-угорских народов — это пытаются сделать люди, которые вообще не понимают, где они находятся и кто они такие», — цитирует президента России ТАСС.

Путин добавил, что «попытки разделить русский и финно-угорский народ не имеют под собой абсолютно никаких оснований, никакой почвы и, безусловно, будут обречены на провал».