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Путин: попытки разобщить русский и финно-угорские народы обречены на провал

Российский президент Владимир Путин заявил, что попытки разобщить русский и финно-угорские народы обречены на провал.

Путин счел тщетными попытки разобщить русский и финно-угорские народы
© РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Как заявил представитель Ассоциации финно-угорских народов России Пётр Тутаев, Соединённые Штаты и их союзники говорят о планах расчленения российского государства, в том числе с использованием национального фактора.

«Что касается разобщения русского и финно-угорских народов — это пытаются сделать люди, которые вообще не понимают, где они находятся и кто они такие», — цитирует президента России ТАСС.

Путин добавил, что «попытки разделить русский и финно-угорский народ не имеют под собой абсолютно никаких оснований, никакой почвы и, безусловно, будут обречены на провал».

Также российский лидер заявил, что участники антироссийских собраний, которые проводят эмигранты, не хотят ничему учиться и пытаются навязывать свою позицию другим, но у них это не очень получается.

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