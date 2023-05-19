Собирающимся за рубежом российским политэмигрантам следует и дальше пить пиво, заявил президент России Владимир Путин. Такой совет он дал участникам «Форума свободных народов», деятельность которого Генпрокуратура России признала нежелательной в марте 2023 года. Слова главы государства приводит РИА Новости.
На заседании совета по международным отношениям президенту доложили о мероприятии в Праге, участники которого призвали к «деколонизации России».
«Прага — хороший город. Там пиво, шпикачки. (...) И пусть продолжают дальше пить пиво», — сказал Путин.