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Белоусов заявил, что России объявлена экономическая война

России объявлена экономическая война, но при антисанкционной работе надо оставаться в рамках правового поля, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Когда мы говорим, что нельзя выходить за пределы правового поля, конечно, желательно не выходить. Но нужно понимать, что идет реально война. Нам объявили войну, экономическую войну. И, конечно, часто приходится действовать, исходя из целесообразности, прежде всего защиты интересов Российской Федерации, нашей страны, экономических интересов. Но когда мы говорим о выстраивании систематической работы, мы, конечно, должны стараться находиться в правовом поле или формировать правовое поле в соответствии с изменяющейся стратегической обстановкой", - сказал Белоусов.

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