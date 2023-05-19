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В МИД России заявили о готовности диалога с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона готова к мирному диалогу с США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Первый канал».

По словам Рябкова, Запад «официально» назвал Россию «острой угрозой».

«Доктринально, официально объявлено, что Россия - это "острая угроза", а стратегический соперник Китай. Это отражение неотменимой в США веры в собственную исключительность», – заявил он в интервью.

При этом сама Россия, как утверждает дипломат, готова к диалогу, но не станет поступаться своими собственными интересами.

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что в данный момент нет возможности вернуться к ДОВСЕ

«Мы готовы к диалогу, если и когда они дозреют, но своими интересами не поступимся, мы их надежно обеспечим», – добавил он.

Ранее Рябков заявил, что Россия найдет способ ответить на размещение военных США в Финляндии.

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