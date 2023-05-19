В МИД России заявили о готовности диалога с США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона готова к мирному диалогу с США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Первый канал».
По словам Рябкова, Запад «официально» назвал Россию «острой угрозой».
«Доктринально, официально объявлено, что Россия - это "острая угроза", а стратегический соперник Китай. Это отражение неотменимой в США веры в собственную исключительность», – заявил он в интервью.
При этом сама Россия, как утверждает дипломат, готова к диалогу, но не станет поступаться своими собственными интересами.
«Мы готовы к диалогу, если и когда они дозреют, но своими интересами не поступимся, мы их надежно обеспечим», – добавил он.
Ранее Рябков заявил, что Россия найдет способ ответить на размещение военных США в Финляндии.