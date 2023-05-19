Лавров: Армения и Азербайджан скоро проведут заседание комиссии по делимитации границы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения и Азербайджан договорились в ближайшее время провести заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между двумя государствами.

Об этом он сказал по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«В ближайшее время условились провести заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с консультативным участием России», — цитирует его ТАСС.