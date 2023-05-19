Путин назвал необходимое условие для суверенитета страны

"Самодостаточность - это абсолютно необходимое условие для независимости и суверенитета, и эта самодостаточность должна быть во всем: в политике, и прежде всего в данном случае в национальной политике, в экономике, в сфере обороны и безопасности. Вот сегодня мы занимаемся одним из ключевых вопросов - вопросом национальной политики", - сказал глава государства.