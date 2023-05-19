Путин: в вопросах миграционной политики нужно исходить из интересов россиян
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил о необходимости исходить из интересов россиян в вопросах миграционной политики. По словам главы государства, это нужно для того, чтобы не создавать риски в сфере безопасности, социальной, трудовой отрасли, передает РИА Новости.
«Здесь очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны», - подчеркнул президент.
Путин отметил, что страна открыта для специалистов, которые необходимы в сфере отечественной экономики, и для соотечественников, людей, близких РФ по культуре, по языку, по религии и т.д.
Ранее Путин поручил создать меры, которые способствовали бы успешной адаптации иностранных граждан и их детей в российском обществе. Среди ключевых мер - создание условий для мигрантов.