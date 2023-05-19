Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил о необходимости исходить из интересов россиян в вопросах миграционной политики. По словам главы государства, это нужно для того, чтобы не создавать риски в сфере безопасности, социальной, трудовой отрасли, передает РИА Новости.

«Здесь очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны», - подчеркнул президент.

Путин отметил, что страна открыта для специалистов, которые необходимы в сфере отечественной экономики, и для соотечественников, людей, близких РФ по культуре, по языку, по религии и т.д.