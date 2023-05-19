$79.91-0.1386.28-0.22

Путин: в вопросах миграционной политики нужно исходить из интересов россиян

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил о необходимости исходить из интересов россиян в вопросах миграционной политики. По словам главы государства, это нужно для того, чтобы не создавать риски в сфере безопасности, социальной, трудовой отрасли, передает РИА Новости.

«Здесь очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны», - подчеркнул президент.

Путин отметил, что страна открыта для специалистов, которые необходимы в сфере отечественной экономики, и для соотечественников, людей, близких РФ по культуре, по языку, по религии и т.д.

Минтруд: к 2030 году России потребуется еще 2,5 млн работников

Ранее Путин поручил создать меры, которые способствовали бы успешной адаптации иностранных граждан и их детей в российском обществе. Среди ключевых мер - создание условий для мигрантов.

55
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий