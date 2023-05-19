Путин назвал недоумками желающих "деколонизировать" Россию

Желающие "деколонизировать" Россию недоумки не понимают, что национальное многообразие делает ее только сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша держава созидалась вокруг ценностей многонациональной гармонии. Это важнейшая основа нашей консолидации, которая только лишь крепнет перед лицом внешней агрессии и угроз, а наши противники, которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. Я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? - это только потому, что это недоумки", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Президент подчеркнул, что сторонники "деколонизации" не понимают, что под в условиях внешней агрессии и внешнего давления "у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа".