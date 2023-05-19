Путин назвал недоумками желающих "деколонизировать" Россию

"Наша держава созидалась вокруг ценностей многонациональной гармонии. Это важнейшая основа нашей консолидации, которая только лишь крепнет перед лицом внешней агрессии и угроз, а наши противники, которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. Я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? - это только потому, что это недоумки", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.