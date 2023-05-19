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Патрушев заявил о причастности США к убийству Дугиной и Татарского

Убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, подрыв машины Захара Прилепина были совершены Киевом при непосредственной координации из Вашингтона, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

Патрушев заявил о причастности США к убийству Дугиной и Татарского
© ТАСС

"Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны", - указал он.

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Как отметил Патрушев, "по имеющимся сведениям, совершенные на территории России террористические акты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста", а также подрыв газопровода Северный поток и другие, "спланированы и осуществлены при координации спецслужб США".

"Совершенные в России террористические атаки сопровождаются заранее подготовленной в Вашингтоне и Лондоне информационной кампанией, призванной дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои, суверенитет России", - обратил внимание секретарь Совбеза.

"При этом коллективный Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине на стороне террористического киевского режима. Иностранные наемники и советники, принимают непосредственное участие в боевых действиях вместе с украинскими неонацистами", - обрисовал ситуацию он. Патрушев отметил, что инструкторы НАТО готовят украинские диверсионно-террористические группы и координируют их деятельность, и при этом "все это преподносится мировому сообществу как американская помощь в защите Украины".

Появилось видео с места взрыва джипа дочери Дугина

Секретарь Совбеза предложил обсудить на совещании дополнительные меры по повышению в регионах Северо-Западного федерального округа антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов и мест массового пребывания людей. "Вопрос особо актуален в связи с активизацией деятельности на территории России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур", - указал он.

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