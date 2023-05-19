Патрушев заявил о причастности США к убийству Дугиной и Татарского

Как отметил Патрушев, "по имеющимся сведениям, совершенные на территории России террористические акты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского ( Максима Фомина ), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста", а также подрыв газопровода Северный поток и другие, "спланированы и осуществлены при координации спецслужб США".

"При этом коллективный Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине на стороне террористического киевского режима. Иностранные наемники и советники, принимают непосредственное участие в боевых действиях вместе с украинскими неонацистами", - обрисовал ситуацию он. Патрушев отметил, что инструкторы НАТО готовят украинские диверсионно-террористические группы и координируют их деятельность, и при этом "все это преподносится мировому сообществу как американская помощь в защите Украины".