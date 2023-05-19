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Песков сообщил, что Путин 20 мая продолжит работу в Северо-Кавказском округе

Президент России Владимир Путин, который в пятницу в Пятигорске провел заседание Совета по межнациональным отношениям, еще на один день задержится в Северо-Кавказском федеральном округе и проведет отдельные встречи с руководителями входящих в него регионов. Об этом ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин задержится в Северо-Кавказском округе
© РИА Новости

"После проведения заседания Путин еще на один день остался в регионе", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в пятницу прошла отдельная встреча президента с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в субботу намечены встречи с руководителями других регионов округа.

"По завершении главного сегодняшнего мероприятия была сделана фотография в формате "семерки", - добавил Песков.

В округ входят семь субъектов РФ: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край. Пятигорск - центр Северо-Кавказского федерального округа.

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