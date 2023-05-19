Путин задержится в Северо-Кавказском округе

Президент России Владимир Путин, который в пятницу в Пятигорске провел заседание Совета по межнациональным отношениям, еще на один день задержится в Северо-Кавказском федеральном округе и проведет отдельные встречи с руководителями входящих в него регионов. Об этом ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.