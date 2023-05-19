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Песков заявил о возможности продажи алмазов в альтернативных местах после санкций ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что страны Евросоюза могут ввести ограничения на торговлю российскими алмазами.

Песков заявил о возможности продажи алмазов в альтернативных местах после санкций ЕС
© Газета.Ru

«Давайте дождемся решений. Как показывается практика по другим товарам, по другим продуктам, если их перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах... Мировой рынок подвижен, богат альтернативными направлениями», — заявил Песков.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о планах ограничить импорт российских алмазов Евросоюзом. Он отметил, что в ЕС на данный момент идет дискуссия по поводу следующего пакета санкций, но ушел от ответа на вопрос, утвердило ли правительство Бельгии согласие на ужесточение мер в отношении торговли российскими алмазами.

19 мая стало известно, что страны «Большой семерки» договорились ограничивать торговлю и использование алмазов, добытых, обработанных или произведенных в Российской Федерации.

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