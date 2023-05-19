Мишустин совершит визит в Китай 23-24 мая
Премьер-министр России Михаил Мишустин 23-24 мая посетит Китай с официальным визитом, сообщила в пятницу пресс-служба правительства РФ.
"В Пекине запланирована встреча Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", - говорится в сообщении.
В кабмине отметили, что будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере, особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. "По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений", - указано в сообщении.
Также Мишустин посетит Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме. В этом мероприятии примут участие руководители ведущих компаний РФ и КНР, добавили в правительстве.
Нынешний визит в Китай станет первым для Мишустина в должности премьер-министра.
Си Цзиньпин в ходе визита в Москву 20-22 марта пригласил главу правительства РФ посетить Китай как можно скорее для установления тесных связей с новым премьером Госсовета КНР. Мишустин принял это приглашение. Также он выразил уверенность, что сможет наладить конструктивный товарищеский диалог с Ли Цяном.
Развитие связей Москвы и Пекина
Глава российского кабмина ранее говорил о том, что РФ заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества с КНР, а отношения стран находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки в логике многополярности.
Также Мишустин выразил уверенность, что Москва и Пекин уже в нынешнем году смогут довести взаимный товарооборот до 200 млрд долларов. По его словам, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество двух государств развивается успешно.