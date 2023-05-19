В Крыму оценили ущерб от действий Украины

"Безусловно, от Украины не следует ждать ничего хорошего. И зерновая сделка продлевается не для Украины, а для других конечных потребителей, в том числе для Турции, которая вовлечена в этот процесс и является одним из бенефициаров. Принято компромиссное решение о продлении сделки на два месяца. Это не значит, что Украина прекратит делать нам гадости" - сказал Константинов.