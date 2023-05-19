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Хуснуллин заявил, что план восстановления Артемовска подготовят после его освобождения

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления Артемовска подготовят после его освобождения, сообщает РИА Новости. "Когда город будет освобожден, мы составим план. Я там побывал, посмотрел степень разрушения: там есть разрушения, город похож на Мариуполь, но сказать, что там какие-то страшные разрушения, что город весь разрушен, - нет, я так не скажу. Город вполне возможно восстановить. Мы уже сейчас примерно представляем бюджет, намечаем план действий. Когда оперативная обстановка позволит, мы будем его восстанавливать", - заявил Хуснуллин.

План восстановления Артемовска подготовят после его освобождения
© Телеграм-канал Марат Хуснуллин

Он отметил, что уже сформирован пул строителей, готовых заняться восстановительной работой в Артемовске. Ранее стало известно, что российские войска предотвратили попытку ротной тактической группы вооруженных сил Украины атаковать на Соледарско-Артемовском направлении. Расчет ЗРК "Бук-М3" "Южной" группировки российских войск уничтожил две ракеты системы HIMARS, а на Авдеевском направлении стрелковая группа подразделения специального назначения сбила украинский беспилотник "Фурия".

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