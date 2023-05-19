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Небензя назвал главную цель Запада на Украине

Западные страны, отправляя оружие в помощь Киеву, преследуют не гуманистические цели, а собственные интересы, а именно — нанести России стратегическое поражение. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василией Небензя на заседании СБ ООН, передает РИА Новости.

Небензя назвал главную цель Запада на Украине
© РИА Новости

Он подчеркнул, что сам Запад не скрывает своих намерений, США и Европейский союз руководствуются не моральными принципами или гуманистическими целями — они используют Украину как полигон, затягивают конфликт с целью нанести России стратегическое поражение.

Постоянный представитель РФ при ООН считает, что в основе этой цели лежит «очевидное стремление и далее диктовать всем свою волю и свои так называемые правила». Он указал, что на поставки военной помощи Киеву тратятся миллиарды долларов западных налогоплательщиков, которые попадают на счета западного военно-промышленного комплекса.

Небензя напомнил, что Жозеп Боррель недавно отчитался о суммарной помощи Киеву со стороны одного только ЕС. Сумма достигла 16 миллиардов евро. Еврокомиссия планирует выделить еще 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов. Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что в совокупности страны НАТО уже выделили на нужды Киева свыше 65 миллиардов евро. Он сыронизировал, что Европейский фонд мира уже следует переименовать в «Европейский фонд войны».

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