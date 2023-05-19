Небензя назвал главную цель Запада на Украине

Западные страны, отправляя оружие в помощь Киеву, преследуют не гуманистические цели, а собственные интересы, а именно — нанести России стратегическое поражение. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василией Небензя на заседании СБ ООН, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сам Запад не скрывает своих намерений, США и Европейский союз руководствуются не моральными принципами или гуманистическими целями — они используют Украину как полигон, затягивают конфликт с целью нанести России стратегическое поражение.

Постоянный представитель РФ при ООН считает, что в основе этой цели лежит «очевидное стремление и далее диктовать всем свою волю и свои так называемые правила». Он указал, что на поставки военной помощи Киеву тратятся миллиарды долларов западных налогоплательщиков, которые попадают на счета западного военно-промышленного комплекса.