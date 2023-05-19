В Госдуме назвали украинский совет по "деоккупации" Крыма сборищем фриков

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвали украинский совет по "деоккупации" Крыма сборищем фриков, сообщает РИА Новости. "Этот совет - наглядное сборище фриков, людей, помешанных на навязчивой идее.

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Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице. У нас в Крыму есть хорошая клиника, готовы обеспечить всю эту публику хорошим лечением и занятным времяпрепровождением, чтобы больше в голову не лезли дурные мысли", - заявил Шеремет.

Он также предложил президенту Украины думать не над "деоккупацией" Крыма, а над планами формирования правительства в изгнании и места, где можно спрятаться от гнева украинского народа.