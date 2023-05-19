У женщин России появился свой Координационный совет

Образован Координационный совет при Правительстве по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 — 2030 годы. Соответствующее постановление кабмина от 10.05.2023 года № 734 вступает в силу 19 мая.

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Новая структура будет координировать действия властей разных уровней, а также общественных, научных и других организаций по вопросам улучшения положения женщин в России.

Напомним, ранее кабмин также утвердил план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Согласно нему государство будет стимулировать рождаемость, поддерживать мам с детьми, способствовать особым условиям труда семейным работникам. Отдельное внимание уделят женщинам в трудной жизненной ситуации. Также женщин планируют активнее вовлекать в экономическую, политическую и социальную жизнь.