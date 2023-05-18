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Запад назвали соучастником военных преступлений Украины

Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. Такое заявление на заседании Совбеза ООН сделал постпред РФ при организации Василий Небензя, передает «РИА Новости».

Запад назвали соучастником военных преступлений Украины
© РИА Новости

«Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь "помогают Украине защитить себя". Однако в реальности все это ровно наоборот. Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине», — сказал Небензя.

По его словам, с прошлого заседания Совбеза в феврале по поводу поставок вооружений Киеву «их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей». Небензя уверен, что данное обстоятельство «свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию» и незаинтересованности Запада в мирном урегулировании конфликта.

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