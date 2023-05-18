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Посольство России раскритиковало резолюцию сената Франции о «голодоморе»

Резолюция Сената Франции о признании так называемого «голодомора» на Украине геноцидом способствует попыткам Киева переписать историю XX века, заявили в дипмиссии России в Париже. Об этом пишет РИА «Новости».

Посольство России раскритиковало резолюцию сената Франции о «голодоморе»
© РИА Новости

Сенат (верхняя палата парламента Франции) в среду, 17 мая, принял резолюцию о признании «голодомора» на Украине в 1932-1933 годах геноцидом. За документ проголосовало абсолютное большинство депутатов. В конце марта резолюцию одобрили депутаты Нацсобрания (нижней палаты).

В посольстве отметили, что депутаты Сената последовали «дурному примеру» своих коллег из нижней палаты в попытках исказить историю и использовать произошедшие десятки лет назад события в политических целях.

Сенат Франции признал геноцид украинцев 1932–1933 годов

Дипломаты напомнили сенаторам о том, что в 30-е годы XX века голод затронул многие регионы СССР, а не только Украину.

Политические спекуляции на эту тему, резюмировали в посольстве, лишь потворствуют неонацистской политике, проводимой властями Украины.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заметила, что власти Франции любыми путями стремятся убедить граждан республики в необходимости поставок вооружений и военной техники Киеву.

Дипломат подчеркнула, что принятая Нацсобранием резолюция о геноциде стала очередным примером спекуляций со стороны французских политических и общественных деятелей.

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