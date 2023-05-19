$80.04-0.7386.50-1.08

Россия считает неконструктивными попытки ООН "выгородить" Украину в ее угрозах россиянам

Россия расценивает как неприемлемые комментарии пресс-службы ООН в связи с новыми угрозами киевских властей в адрес российских граждан. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении постпредства РФ при всемирной организации.

Представитель главы ООН Хак призвал избегать риторики Подоляка после его угроз россиянам
© РИА Новости

"Пресс-служба генсекретаря ООН прокомментировала очередную порцию антироссийских высказываний Подоляка с угрозами юридической и физической расправы над гражданами России призывом ко всем сторонам воздержаться от "неконструктивной риторики", - отмечается в заявлении российской дипмиссии в ее Telegram-канале. - На самом деле, неконструктивной риторикой, которая абсолютно неприемлема, являются попытки ооновцев выгородить преступные и человеконенавистнические заявления представителей украинских властей и обойтись дежурными фразами".

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил угрозы физической расправы над россиянами. На просьбу прокомментировать эти высказывания заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак призвал избегать в ходе конфликта на Украине не способствующей урегулированию риторики.

Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо в связи с заявлениями главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о готовности Киева "убивать россиян по всему миру".

В постпредстве России при ООН призвали структуры всемирной организации воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках и должным образом отреагировать на вопиющие высказывания Буданова.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий