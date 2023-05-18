Российские дипломаты иронично прокомментировали поражение ЗРК Patriot в Киеве

Посольство России в Соединенных Штатах с юмором прокомментировало сообщения о том, что российские военные нанесли успешный удар по ЗРК Patriot американского производства. Об этом пишет RT.

© © Wikipedia.org, Mark Holloway from Beatty, Nevada, USA. German Patriot, CC BY 2.0

«Сомневающиеся будут сомневаться, сомневаться, сомневаться», - отметили дипломаты в своей публикации в Twitter.

Свой пост они сопроводили рисунком, на котором американский комплекс подписан словом wasted («слито»).

Ранее военный эксперт Тайлер Роговей рассказал, что ЗРК этого типа выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которая легко обнаруживается комплексами советского и российского производства.