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Посольство России в США с юмором прокомментировало удар «Кинжала» по ЗРК Patriot в Киеве

Посольство России в Соединенных Штатах с юмором прокомментировало сообщения о том, что российские военные нанесли успешный удар по ЗРК Patriot американского производства. Об этом пишет RT.

Российские дипломаты иронично прокомментировали поражение ЗРК Patriot в Киеве
© © Wikipedia.org, Mark Holloway from Beatty, Nevada, USA. German Patriot, CC BY 2.0

«Сомневающиеся будут сомневаться, сомневаться, сомневаться», - отметили дипломаты в своей публикации в Twitter.

Свой пост они сопроводили рисунком, на котором американский комплекс подписан словом wasted («слито»).

Китайская Sohu оценила противоборство ПВО Patriot и ракеты «Кинжал»

Ранее военный эксперт Тайлер Роговей рассказал, что ЗРК этого типа выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которая легко обнаруживается комплексами советского и российского производства.

Соответственно, уточнил аналитик, легко было предположить, что рано или поздно ВС РФ нанесут удар по ЗРК Patriot.

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