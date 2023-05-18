В Госдуме прокомментировали сценарий заморозки конфликта на Украине

«Никакие конфликты замораживать нельзя. Конфликты существуют для того, чтобы их разрешать. Любой замороженный конфликт – это мина замедленного действия, которая рванет чуть позже и возможно, с еще большей силой. Поэтому, чтобы многие поколения жили в мире и спокойствии, любой конфликт должен быть разрешен раз и навсегда», – заявил он.