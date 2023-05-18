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В Госдуме прокомментировали сценарий заморозки конфликта на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что сценарий заморозки конфликта на Украине является неприемлемым, так как ситуацию необходимо разрешить «раз и навсегда». Об этом сообщает РИА «Новости».

В Госдуме прокомментировали сценарий заморозки конфликта на Украине
© РИА Новости

По мнению Шеремета, стратегия заморозки конфликта является ошибочной.

«Никакие конфликты замораживать нельзя. Конфликты существуют для того, чтобы их разрешать. Любой замороженный конфликт – это мина замедленного действия, которая рванет чуть позже и возможно, с еще большей силой. Поэтому, чтобы многие поколения жили в мире и спокойствии, любой конфликт должен быть разрешен раз и навсегда», – заявил он.

Шеремет также добавил, что Россия не должна позволить США начинать подобные конфликты в самый неподходящий для страны момент.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает сценарий «заморозки» ситуации на Украине.

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