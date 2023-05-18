Срок действия зерновой сделки продлен до 17 июля 2023 года, без каких-либо изменений. Об этом пишет пресс-служба МИД РФ на официальном сайте ведомства.

В ведомстве пояснили, что соглашение, с учетом двух пролонгаций, будет действовать до конца 120-ти дневного цикла.

Вместе с тем, уточнили в МИД, если ключевые требования России не будут удовлетворены, то действие соглашения будет прекращено после 17 июля.

В ведомстве подчеркнули, что Москва недовольна темпами и уровнем реализации «черноморской инициативы». В частности, тем, что отсутствует прогресс по Меморандуму Россия-ООН, зерно вывозится в страны с высоким уровнем доходов.

Высокопоставленные лица европейских стран и представители международных организаций много говорят об угрозе голода, отметили в пресс-службе. На фоне этого нуждающиеся страны получили только 722 000 тонн различной сельхозпродукции, при том, что из украинских портов было вывезено 30 млн тонн.