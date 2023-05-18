$80.04-0.7386.50-1.08

МИД РФ предупредил, что при невыполнении условий зерновая сделка будет прекращена

Срок действия зерновой сделки продлен до 17 июля 2023 года, без каких-либо изменений. Об этом пишет пресс-служба МИД РФ на официальном сайте ведомства.

В ведомстве пояснили, что соглашение, с учетом двух пролонгаций, будет действовать до конца 120-ти дневного цикла.

Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки

Вместе с тем, уточнили в МИД, если ключевые требования России не будут удовлетворены, то действие соглашения будет прекращено после 17 июля.

В ведомстве подчеркнули, что Москва недовольна темпами и уровнем реализации «черноморской инициативы». В частности, тем, что отсутствует прогресс по Меморандуму Россия-ООН, зерно вывозится в страны с высоким уровнем доходов.

Высокопоставленные лица европейских стран и представители международных организаций много говорят об угрозе голода, отметили в пресс-службе. На фоне этого нуждающиеся страны получили только 722 000 тонн различной сельхозпродукции, при том, что из украинских портов было вывезено 30 млн тонн.

Кроме того, заметили в МИД, любые попытки передать российскую продукцию, в том числе, удобрения нуждающимся странам, сталкиваются с блокирующим влиянием ограничительных мер, переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT не осуществлено, аммиакопровод «Тольятти-Одесса» не реанимирован.

104
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий