Лавров: переход к многополярности может быть длительным

"Эта бесцеремонность, эта одержимость собственным величием, конечно же, заводит международные отношения в очень сложную ситуацию. И я не вижу здесь каких-либо перспектив компромиссов, которые консервировали бы вот это вот состояние перехода от диктатуры к многополярному миру, не вижу. Могут быть какие-то паузы, наверняка, могут быть какие-то передышки. Но эпоха перехода к многополярности и отказа от подчинения гегемону наступила. Она может быть длительной, исторической эпохой, и в этой работе, в этой борьбе у нас немало союзников", - сказал он.