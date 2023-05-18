В МИД РФ подтвердили продление зерновой сделки до 17 июля

В Министерстве иностранных дел РФ официально объявили о продлении зерновой сделки на два месяца без изменений. Информация об этом опубликована на сайте министерства.

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«В связи с истечением 18 мая 60-дневного срока продления «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия и в ответ на обращения, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности, подтвердили ее продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца зерновой сделки будут решающими для ее дальнейшей судьбы.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва согласилась на продление зерновой сделки, так как рассчитывает на скорое решение проблем, которые касаются ее имплементации.

17 мая Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки на два месяца. Турецкий лидер также отмечал, что Анкара будет прилагать все усилия для ее выполнения.