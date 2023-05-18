Россия может предоставить площадку для переговоров по Судану
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона готова оказать содействие в урегулировании конфликта в Судане, а также предоставить площадку для переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, Богданов также заявил, что Россия выступает против вмешательства других стран в ситуацию в Судане.
«Мы выступаем против иностранного вмешательства в суданские дела. Они сами должны разобраться в собственных проблемах, мы готовы этому содействовать», – заявил он.
Помимо этого дипломат добавил, что при необходимости Россия готова помочь с площадкой для переговоров, однако Москва «никому не навязывается».
Напомним, что с 15 апреля в Судане идут боевые столкновения между суданским аналогом спецназа и регулярной армией. Столкновения стали причиной гибели 676 человек, ещё 5 576 получили ранения.