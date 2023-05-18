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Россия может предоставить площадку для переговоров по Судану

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона готова оказать содействие в урегулировании конфликта в Судане, а также предоставить площадку для переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия может предоставить площадку для переговоров по Судану
© ТАСС

Кроме того, Богданов также заявил, что Россия выступает против вмешательства других стран в ситуацию в Судане.

«Мы выступаем против иностранного вмешательства в суданские дела. Они сами должны разобраться в собственных проблемах, мы готовы этому содействовать», – заявил он.

Помимо этого дипломат добавил, что при необходимости Россия готова помочь с площадкой для переговоров, однако Москва «никому не навязывается».

Напомним, что с 15 апреля в Судане идут боевые столкновения между суданским аналогом спецназа и регулярной армией. Столкновения стали причиной гибели 676 человек, ещё 5 576 получили ранения.

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