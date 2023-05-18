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В МИД РФ сообщили об обострении ситуации в Судане

Обстановка в Судане вновь обострилась, а договоренности о прекращении огня нарушаются, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях XIV Международного экономического форума в Казани, проходящего под лозунгом "Россия - Исламский мир: KazanForum".

В МИД РФ сообщили об обострении ситуации в Судане
© РИА Новости

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Богданов сказал, что ситуация с безопасностью в Судане "довольно сложная", что "нарушаются договоренности о прекращении стрельбы".

Кроме этого, высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Москва постоянно находится на связи с российским послом в Судане Андреем Черноволом.

"Практически каждый день мы с послом на связи, причем не только по линии депеш различных, но и по телефону, он звонит. Слава Богу, связь есть", - отметил Богданов.

Он также подчеркнул, что в России "сопереживают нашим коллегам, сотрудникам посольства".

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