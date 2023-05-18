Пашинян встретится в Москве с Алиевым при посредничестве Путина

Ереван принял предложение Москвы о проведении трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана 25 мая. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

На заседании правительства Пашинян напомнил, что в пятницу, 19 мая, в Москве должна состояться встреча на уровне глав МИД трех стран. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уже направился в российскую столицу.

«От российской стороны получили предложение о проведении при посредничестве президента РФ трехсторонней встречи на высшем уровне в Москве 25 мая. И мы приняли это предложение», — добавил премьер.

Напомним, что прошлая встреча глав Армении и Азербайджана прошла 14 мая в Брюсселе. Тогда контакты между азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном проходили при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля.