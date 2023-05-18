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Ереван принял предложение Москвы о трехсторонней встрече на высшем уровне

Ереван принял предложение Москвы о проведении трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана 25 мая. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян встретится в Москве с Алиевым при посредничестве Путина
© globallookpress.com

На заседании правительства Пашинян напомнил, что в пятницу, 19 мая, в Москве должна состояться встреча на уровне глав МИД трех стран. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уже направился в российскую столицу.

«От российской стороны получили предложение о проведении при посредничестве президента РФ трехсторонней встречи на высшем уровне в Москве 25 мая. И мы приняли это предложение», — добавил премьер.

Напомним, что прошлая встреча глав Армении и Азербайджана прошла 14 мая в Брюсселе. Тогда контакты между азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном проходили при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. В последний раз ситуацию вокруг него обострилась осенью 2020 года. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия, Россия выступила посредником на переговорах, после чего направила своих миротворцев в регион.

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